انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب جامعة عين شمس

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة وسط أجواء مبهجة وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والتي ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر وذلك على ملعب المدينة الجامعية لعدد ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب.

ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة ٣٢ طالبا، ٣٢ طالبة، على أن يتم منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية وميداليات كالآتي :

- مسابقة كرة القدم الخماسي :

(المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طلبة:

( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طالبات:

( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).