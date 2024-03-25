إيطاليا تُحقق فوزًا مُقنعًا على الإكوادور في ودية مُثيرة

حقق منتخب إيطاليا فوزًا مُقنعًا على نظيره الإكوادور بنتيجة 2-0، مساء الأحد، على ملعب ريد بول آرينا، في مباراة ودية دولية بالولايات المتحدة.

بادر المنتخب الإيطالي بالهجوم وسجل هدف التقدم عن طريق لورينزو بليجريني في الدقيقة 3 من عمر المباراة.

واصل منتخب إيطاليا سيطرته على مجريات المباراة، لكنه لم يُفلح في ترجمة سيطرته إلى أهدافٍ أخرى خلال الشوط الأول.

في الدقيقة 90، أحرز نيكولو باريلا هدف إيطاليا الثاني، ليُؤكّد فوز المنتخب الإيطالي بنتيجة 2-0.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: دارميان، مانشيني، باستوني، بيلانوفا

خط الوسط: جورجينيو، باريلا، ديماركو

خط الهجوم: زانيولو، بيليجريني، راسبادوري

فازت إيطاليا على فنزويلا 2-1 في مباراتها الودية الأولى، فيما فازت الإكوادور على جواتيمالا 2-0 في مباراتها الودية الأولى.

تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات "الآزوري" لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 الصيف المقبل في ألمانيا.