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عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

شباب المقاولون يحقق فوزًا كبيرًا على بيراميدز برباعية

المقاولون العرب مواليد
المقاولون العرب مواليد 2003
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نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2003 في تحقيق فوزًا كبيرًا على فريق بيراميدز بنتيجة 4 _ 3، أحرز رباعية المقاولون محمد عبد الناصر هدفان ومحمد سعيد ومحمود مانجا هدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب الدفاع الجوي، جاءت المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب مواليد 2003 ٠

يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) وسعد عبد الباقي مدرب وتونسي سيد مدرب حراس المرمى ونادر نشأت مخطط أحمال وسعيد صابر إداري الفريق وأحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.

المقاولون المقاولون العرب المقاولون العرب مواليد 2003