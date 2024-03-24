سانشيز أم أرنولد؟.. تحدي ريال مدريد في رحلة البحث عن ظهير أيمن

يواجه ريال مدريد تحديًا في مركز الظهير الأيمن، مع تقدم داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز في السن، حيث يبلغ الأول 32 عامًا، بينما يقترب الثاني من 31 عامًا.

لم يقدم فاسكيز الأداء المطلوب منه خلال الفترة الماضية، بينما تعرض كارفاخال للإصابات المتكررة، ويُدرك النادي الملكي ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن جديد، لضمان استمرارية الفريق في تحقيق النجاحات.

وحدد النادي الملكي خيارين رئيسيين لخلافة كارفاخال، وهما ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول وخوانلو سانشيز ظهير إشبيلية.

نجم ليفربول

يُعد أرنولد أحد أفضل الظهراء الأيمن في العالم، ويتميز بقدرته على التمريرات الحاسمة والتحكم في اللعب، ويخطط النادي الملكي في ضمه مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، لكن وسيواجه الفريق الإسباني صعوبة في التعاقد معه لأن ليفربول لا يفكر في التخلي عنه ويأمل في تمديد عقده.

يواجه ليفربول فترة تجديد إداري، مع عودة مايكل إدواردز، الذي سيقوم بالبحث عن خليفة للمدرب يورجن كلوب، والتفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، بما في ذلك أرنولد صاحب الـ24 عاما.

قدرات سانشيز

على الجانب الآخر، يقدم خوانلو سانشيز أداءً مميزًا مع إشبيلية خلال الموسم الحالي، ويُعرف اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، بقدرته على الاندفاع الهجومي والدفاعي، يعتبره ريال مدريد خيارًا ممتازًا لخلافة كارفاخال.

يخطط ريال مدريد للانتظار حتى صيف عام 2025 لضم خوانلو، عندما يتبقى عام واحد فقط في عقده مع إشبيلية، حيث يبلغ الشرط الجزائي في عقد خوانلو حاليًا 15 مليون يورو، لكنه سيرتفع إلى 20 مليون يورو إذا لعب 3 مباريات أخرى مع إشبيلية.

من يكون خليفة كارفاخال؟

يعتبر خوانلو سانشيز خيار اقتصادي أكثر، بينما يعتبر أرنولد لاعبًا أكثر خبرة ونجومية، سيعتمد قرار ريال مدريد على العديد من العوامل، بما في ذلك التكلفة، واحتياجات الفريق، وأداء اللاعبين في الموسم المقبل.

يُعدّ ضم ظهير أيمن جديد من أهم أولويات ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، حيث سيُساعد هذا التعاقد الفريق على الحفاظ على سيطرته على الدوري الإسباني، والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

يُراقب ريال مدريد أيضًا العديد من الخيارات الأخرى في مركز الظهير الأيمن، مثل: جول كوندي (إشبيلية)، وبيدرو بورو (سبورتنج لشبونة)، ونيسكونس (بايرن ميونخ)، وسيُحدد الملكي خياره النهائي بناءً على احتياجات الفريق وميزانية النادي.



