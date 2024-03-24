الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

ترأس الأنبا باسيليوس مساء اليوم الأحد القداس الإلهي وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية .

وكان في إستقباله الأب عمانوئيل عبدالله راعي الكنيسة والأب بيشوي ناثان راعي كنيسة السيدة العذراء بأبوان والشماس الفي عطيه



وشمامسه وشعب الكنيسة المبارك حيث دشن الأيقونات الجديدة بالكنيسة بعد احلالها وتجديدها



وألقى الأنبا باسيليوس العظة بعنوان ( أنواع الضعف )



وأختتم الأنبا باسيليوس القداس الإلهي بالبركة الرسولية لكل الحاضرين .



وتأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة الأحوال الرعوية في كل كنائس الايبارشية.