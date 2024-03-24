ملخص الحلقة الـ14 من "بابا جه".. صدمة لأكرم حسني

شهدت الحلقة الـ 14 من مسلسل بابا جه، استغلال هشام لنجاح فكرة مشروع بابا جه، وتعيين آباء جدد حتى يقبل العديد من طلبات الإيجار، كما عرض عليه أحد أكبر رجال الأعمال مبلغ 30 مليون جنيه مقابل بابا جه، ليوافق هشام على العرض، ويصبح مدير عام للمشروع.

ولكن أصيب هشام بصدمة كبيرة في نهاية الحلقة، بعد أن أخبره ياسر بأن هناك طلب أب للإيجار، قرر هشام بأن يكون هذا الطلب هو الأخير، ولكنه في النهاية اكتشف أن ابنته جودي هي التي طلبت الأب، ليقف هشام خلفها مترددًا في مواجهتها.

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.