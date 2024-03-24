صرف علاوة سنوية دورية للعامل .. أهم مزايا قانون العمل الجديد

يعد قانون العمل الموحد الجديد من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال فترة انعقاده الحالية وذلك لأنه يشمل قطاع كبير من المجتمع سواء العاملين بالقطاع العام أو المؤسسات والشركات الخاصة يحث نظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن للطرفين الحفاظ علي حقوقهم القانونية وبما لا يخل بمصلحة العمل بل علي العكس فالقانون بتعديلاته الجديدة ربط الأجر الذي يتقضاه العامل بالانتاج وذلك لحثه علي زيادة الإنتاج والإخلاص في العمل والارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها للحصول علي أجر مضاعف

ويحقق القانون المعادلة الأهم من خلال تنظيم منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم وزيادة الايد العاملة

ووضع أساسا وشروطا معينة لحل النزاعات العمالية بين العمال وصاحب العمل بطرق ودية قانونية لتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوي العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمل والعلاقة بين العمال واصحاب الأعمال .

نسق القانون بين قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل

الغاء استمارة ٦ وكانت تستخدم في التهديد بالفصل التعسفي

صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن ٣% من أجر الاشتراك التأميني .

صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن ٣% من أجر الاشتراك التأميني . تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة خال الفصل التعسفي.

حظر فصل العامل من جانب أدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية .

حظر فضل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة ٣ أشهر مدفوعة الأجر .

تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد ٤ سنوات تلقائيا.

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم ١٥ عاما .

يحصل العامل علي إجازة تصل ٢١ يوما في العام . قابلة للزيادة .

منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل .

انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

يذكر أن مجلس النواب وافق علي مشروع قانون العمل حديث الساعة في الوسط العمالي كونه يرسم العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها من خلال ربط الأجر بالانتاج لحفظ العاملين وتحفيز للمستثمرين سؤاء المحليين أو الأجانب علي توسيع دائرة استثماراتهم وزيادة أنشطتهم التجارية.