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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

لجنة عربية برئاسة السعودية تناقش ملف إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية

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عقدت اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين المعنية بإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، اجتماعاً لها، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة مندوب المملكة العربية السعودية  الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

وخصص الاجتماع، لمتابعة وتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 6 مارس الجاري لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، ودعوة فرق العمل المنبثقة عنها إلى مواصلة أعمالها وعرض نتائجها بشكل دوري على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

المندوبين الدائمي الأمانة العامة للجامعة