إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، قبل كمين كوم أوشيم ، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وتمكن المارة على الطريق من مساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم:

وليد إدريس، 40 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجس، ومحمود سالم 44 سنه مصاب بكسر بالقدم اليسرى، وعاشور عيد 55 عاما مصاب بتجمع دموي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد رمضان 44 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم . كم أصيب صلاح عبد المقصود 60 عاما بكسر مضاعف في الكتف الأيمن، محمود عبد العاطي 61 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، رمضان عبد الوهاب 39 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى طامية المركزي ، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق.