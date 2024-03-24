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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

حورية فرغلي: هيثم أحمد زكي شد شعري بسبب هاني عادل

الفنانة حورية فرغلي
الفنانة حورية فرغلي
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قالت الفنانة حورية فرغلي، إنّ الفنان الراحل هيثم أحمد زكي شدّ شعرها غضبا في كواليس مسلسل دوران شبرا. 


وأضافت «فرغلي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «كنت بقول لأستاذ هاني عادل البقاء لله بسبب وفاة والدتك وبسأله عن سبب الوفاة وحكى لي، وفي أثناء ذلك شاهدنا هيثم وافتكر إني بتدلع». 


وتابعت الفنانة: «حدث ذلك في عام 2011، وغضب هيثم أحمد زكي فشد شعري، أما بالنسبة لخطيبة هيثم، فهي مكنتش موجودة وقتها عشان تتكلم دلوقتي». 


وأكدت لها الإعلامية بسمة وهبة، أن خطيبة الفنان الراحل غضبت من حورية فرغلي لأنها قالت إن هيثم كان يعيش وحيدا ولم يكن أحد مهتما به. 
 

الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل دوران شبرا العرافة