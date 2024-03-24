الجيش الإسرائيلى يقتحم مستشفى الأمل فى قطاع غزة

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ باقتحام منطقة مستشفى الأمل في قطاع غزة، وقد بدأت العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود إرهابيين في المنطقة يستخدمون البنية التحتية المدنية لأغراض إرهابية.

ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن جميع النازحين والمرضى القادرين على التحرك قد تم إخلاؤهم من مستشفى الأمل وتم نقلهم إلى منطقة المواصي في خان يونس.

وأكدت الجمعية أن الأشخاص الذين يبقون في المستشفى حاليًا هم الطواقم الخاصة و9 مرضى و10 مرافقين لهم وأسرة نازحة ذوي أطفال مرضى.

وأوضحت الجمعية أنه هناك حاجة ملحة لإخلاء المرضى والجرحى وجثماني الشهيدين الزميل أمير أبو عيشة والجريح الذي يعالج في المستشفى والذي استشهد اليوم بعد إصابته بالرأس.

وأشارت الجمعية إلى أن آليات الجيش الإسرائيلي ما زالت تحاصر جميع مداخل المستشفى وتمنع تحرك أي شخص من الطواقم الموجودة في المستشفى من الخروج.