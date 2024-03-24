هل يصح صيام من خالف إشارة المرور والقوانين العامة؟.. "مفتي الجمهورية" يجيب

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، حكم مخالفة إشارة المرور خلال الصيام، مؤكدًا أنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة أو مخالفة إشارة المرور لا في رمضان أو غيره؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ولمخالفة التعليمات والقوانين التي قررها ولي الأمر، ومن يفعل ذلك أثناء الصيام تنقص من ثوابه وتمامه على الوجه الأمثل.

وردا على سؤال عن حكم الطلاق في نهار رمضان، أضاف الدكتور شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على فضائية صدى البلد أن حكم الطلاق في نهار رمضان كغيره في باقي الأيام والشهور.

وأضاف الدكتور شوقي علَّام أن الجزم بوقوعه ينبغي أن يتم بعد جلوس الزوج أمامنا، حيث إن علماء دار الإفتاء يقومون بالتحقيق مع الزوج لمعرفة هل كان مدركًا لهذه المسألة والكلمة وما يترتب عليها، وهل صدرت عن رضا حقيقي عنده وقصد، فإنه حينها يقع الطلاق، كما أن الطلاق هو علاج إذا ما استحالت الحياة الزوجية.

واختتم قائلا: ينبغي أن يوضع في هذا الموضع والمكان ولا يتعداه إلى أماكن أخرى لأن الطلاق إنما جاء لحل مشكلات معينة.