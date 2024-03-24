خلافات مالية وراء مقتل شاب طعنًا بمفك فى دار السلام

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى واقعة مقتل شاب بشارع عبدالحميد مكى بمنطقة دار السلام، أن السبب خلافات على 100 جنية.

وأضافت التحريات، أن المتهم يدعى خ س، وكان يسير بصحبة المجنى عليه ويدعى أ ر، ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعنة بمفك وأرده قتيلا، ولاذا بالفرار حتى تم ضبط.



وكانت بدأ الحادث بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا يفيد من الأهالي، بالعثور على جثة شاب ملقى، بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عبدالحميد مكي، بمنطقة حدائق المعادي بدائرة القسم.



وانتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، إلى مكان البلاغ وتبين من خلال المعاينة والفحص، العثور على جثة شاب به طعنة مفك ، وتم التحفظ على جثة تحت تصرف النيابة، ونقلها إلى مشرحة زينهم، وكشفت كاميرات المراقبة أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات مالية، وتم ضبطه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.