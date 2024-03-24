الجنيه يرتفع أمام العملات الأجنبية 10 قروش بنهاية التعاملات اليوم

ارتفع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بمقدار 10 قروش على الأقل مع نهاية تعاملات اليوم، ليفقد النقد الأجنبي قيمته مع ختام التعاملات رسميا داخل الجهاز المصرفي.

وفقد الدولار العملة الأكثر شهرة عالميا؛ 10 قروش من قيمته أمام الجنيه ليسجل 46.49 جنيه للبيع و 46.62 جنيه للشراء، بينما وصل سعر اليورو إلى 50.23 جنيه للشراء و 50.39 جنيه للبيع، و الجنيه الإسترليني لنحو 58.58 جنيه للشراء و 58.77 جنيه للبيع,

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 51.77 جنيه للشراء و 51.94 جنيه للبيع و الـ 100 ين ياباني نحو 30.69 جنيه للشراء و 30.79 جنيه للبيع واليوان الصيني نحو 6.43 جنيه للشراء و 6.44 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 12.39 جنيه للشراء و 12.43 جنيه للبيع و الدرهم الإماراتي نحو 12.66 جنيه للشراء و 12.69 جنيه للبيع و الدينار الكويتي نحو 151.06 جنيه للشراء و 151.54 جنيه للبيع.