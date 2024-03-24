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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن 7 سنوات لعاطل انتحل صفة شرطي في عين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين في عين شمس .
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عاطل وله بمعلومات جنائية وبحوزته مبلغ مالي ،  واعترف بقيامه انتحال صفة شرطي ومحاولة الاستيلاء علي المبلغ المالي  من احدي المواطنين،  الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السجن 7سنوات عاطل انتحل صفة شرطي عين شمس