قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين في عين شمس .
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عاطل وله بمعلومات جنائية وبحوزته مبلغ مالي ، واعترف بقيامه انتحال صفة شرطي ومحاولة الاستيلاء علي المبلغ المالي من احدي المواطنين، الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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السجن 7 سنوات لعاطل انتحل صفة شرطي في عين شمس
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين في عين شمس .
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين في عين شمس .