السجن 7 سنوات لعاطل انتحل صفة شرطي في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين في عين شمس .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عاطل وله بمعلومات جنائية وبحوزته مبلغ مالي ، واعترف بقيامه انتحال صفة شرطي ومحاولة الاستيلاء علي المبلغ المالي من احدي المواطنين، الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.