ads
الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صور.. ندوة بر الوالدين وتكريم الأمهات المثاليات بكلية خدمة إجتماعية الفيوم

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة الفيوم، الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية حول "بر الوالدين" بحضور الدكتورة نادية حجازي وكيل الكليه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

أستضافت الندوة فضيلة الشيخ خالد القيسي مدير رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بالفيوم والدكتور عادل مصطفى الأستاذ بالكلية 
أوضح الدكتور أحمد حسني أن بر الوالدين يعد أعلي درجات الإحسان ويعني الطاعة والأدب معهما والإنصات لهما والامتثال لاوامرهما وتقديم الرعاية والدعم لهم.
وأشار إلي طاعة الوالدين من طاعة الله عز وجل، حيث يأتي بر الوالدين في درجة أعلي من الجهاد في سبيل الله، ووجه سيادته الطلاب بضرورة التحلي بحسن الخلق وطاعة والديهم وحسن التعامل معهم.

من جانبها أكدت الدكتورة ناديه حجازي على ضرورة بر الوالدين بوصفه واجب ديني وإنساني وشددت على أهمية القيام بواجباتنا تجاه والدينا امتثالا لأوامر الله التي وردت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم.
 

وتناول الشيخ خالد القيسي الحديث حول حقوق الوالدين تجاه ابنائهم والتي تتمثل في الطاعة في كل الامور ماعدا معصية الله سبحانه وتعالى، والتواضع معهمها والرفق بهما، وخفض الصوت عند الحديث معهما،والرحمه بها عند الكبر.

وأشار فضيلته إلي أن بر الوالدين من أسباب الرزق والبركه والتوفيق في كافة الأمور وسبب دخول الإنسان الجنة.

من جانبه تناول الدكتور عادل مصطفى عددا من آيات القرآن الكريم التي ورد بها أهمية طاعة وبر الوالدين وقام بشرحها للطلاب، موضحا أن بر الوالدين يبارك العمر ويزيد الرزق وينجي من المخاطر.

وعلي هامش الندوة نظم مركز الخدمة العامة بالكلية تكريما للامهات المثاليات بالكلية،حيث تم تكريم الدكتورة فاطمة محمود الأم المثالية عن أعضاء هيئة التدريس ونجوي حسني الأم المثالية عن الموظفين بالكلية والسيدة شيماء عبد النبي عن العاملات بالكلية، كما تم تكريم الشيخ خالد القيسي والدكتور عادل مصطفى والدكتورة ميرفت خطيري عضو لجنة تحكيم جائزة الأم المثالية بالكلية.

inbound7793266649122125002
inbound7793266649122125002
inbound1158655121662547847
inbound1158655121662547847
inbound1278627713771316703
inbound1278627713771316703
inbound7911514286191417107
inbound7911514286191417107
inbound4466157461521572408
inbound4466157461521572408
inbound7794466857926029017
inbound7794466857926029017
inbound5841248767077948071
inbound5841248767077948071
inbound3805669017878367749
inbound3805669017878367749
inbound7755019588840459055
inbound7755019588840459055
جامعة الفيوم كلية الخدمة الأجتماعية بجامعة الفيوم بر الوالدين وتكريم الأمهات المثاليات الفيوم