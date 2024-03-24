صور.. ندوة بر الوالدين وتكريم الأمهات المثاليات بكلية خدمة إجتماعية الفيوم

شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة الفيوم، الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية حول "بر الوالدين" بحضور الدكتورة نادية حجازي وكيل الكليه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أستضافت الندوة فضيلة الشيخ خالد القيسي مدير رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بالفيوم والدكتور عادل مصطفى الأستاذ بالكلية

أوضح الدكتور أحمد حسني أن بر الوالدين يعد أعلي درجات الإحسان ويعني الطاعة والأدب معهما والإنصات لهما والامتثال لاوامرهما وتقديم الرعاية والدعم لهم.

وأشار إلي طاعة الوالدين من طاعة الله عز وجل، حيث يأتي بر الوالدين في درجة أعلي من الجهاد في سبيل الله، ووجه سيادته الطلاب بضرورة التحلي بحسن الخلق وطاعة والديهم وحسن التعامل معهم.



من جانبها أكدت الدكتورة ناديه حجازي على ضرورة بر الوالدين بوصفه واجب ديني وإنساني وشددت على أهمية القيام بواجباتنا تجاه والدينا امتثالا لأوامر الله التي وردت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم.



وتناول الشيخ خالد القيسي الحديث حول حقوق الوالدين تجاه ابنائهم والتي تتمثل في الطاعة في كل الامور ماعدا معصية الله سبحانه وتعالى، والتواضع معهمها والرفق بهما، وخفض الصوت عند الحديث معهما،والرحمه بها عند الكبر.

وأشار فضيلته إلي أن بر الوالدين من أسباب الرزق والبركه والتوفيق في كافة الأمور وسبب دخول الإنسان الجنة.

من جانبه تناول الدكتور عادل مصطفى عددا من آيات القرآن الكريم التي ورد بها أهمية طاعة وبر الوالدين وقام بشرحها للطلاب، موضحا أن بر الوالدين يبارك العمر ويزيد الرزق وينجي من المخاطر.

وعلي هامش الندوة نظم مركز الخدمة العامة بالكلية تكريما للامهات المثاليات بالكلية،حيث تم تكريم الدكتورة فاطمة محمود الأم المثالية عن أعضاء هيئة التدريس ونجوي حسني الأم المثالية عن الموظفين بالكلية والسيدة شيماء عبد النبي عن العاملات بالكلية، كما تم تكريم الشيخ خالد القيسي والدكتور عادل مصطفى والدكتورة ميرفت خطيري عضو لجنة تحكيم جائزة الأم المثالية بالكلية.

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