البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.1 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.941 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 29,060.02 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.22%، ليغلق عند مستوى 6,676.65 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.92%، ليغلق عند مستوى 9,498.48 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 5,241.5 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.02% ليغلق عند 35,350.68 نقطة، كما هبط مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 12,385.44 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والاجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 81 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 106.6 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 718.5 مليون سهم، من خلال 10.7.2 ألف صفقة منفذة.