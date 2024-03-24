أنشيلوتى يكشف سبب رفضه تدريب البرازيل ويتحدث عن مبابى

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن سبب رفضه لعرض تدريب منتخب البرازيل فى الفترة المقبلة.

وكشف الإيطالى أنشيلوتي، فى حديثه مع شبكة "سكاى سبورت ايطاليا"، عن سبب رفضه عرض البرازيل،، قائلاً: "لأنه في مدريد أشعر بأنني في حالة جيدة جدًا.. إن الوضع رائع".

مضيفًا: "أنا سعيد جدًا بوجودي في مدريد وبأن أكون مدربًا للريال.. أنا سعيد جدًا جدًا".

وعن قدوم مبابى إلى ريال مدريد، وهل سيكون سعيد بتدريبه، قال: "تذكروا أن أهم شيء هو ريال مدريد. إنه نادٍ كبير.. أنا فخور لكوني مدربهم".



واختتم: "ميلان وريال مدريد ناديان تاريخيان.. لقد فازا بألقاب في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي نادٍ آخر.. أنا محظوظ بما يكفي لتدريب الفريقين".

