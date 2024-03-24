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الأحد 24 مارس 2024
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فضائيات

خبير: القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرًا نتيجة التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية
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أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، وجود تأثير قوي بسبب التغيرات المناخية على جميع القطاعات، ولكن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا، حيث تأثرت مواعيد الزراعة وحدثت تغيرات في إضافة كميات من المياه سواء في حالة برودة الجو أو ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى نقص بعض المحاصيل.

واضاف شاكر أبو المعاطي، خلال مداخلة هاتفية عبر "الفضائية المصرية"، اليوم الأحد، ان التغيرات المناخية ساهمت في انتشار الأمراض التي تؤثر على النبات، ومن هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتوفير الغذاء وحماية الأراضي الزراعية عبر عدد من المحاور.

ولفت استاذ المناخ الى أنه يتم العمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية، والتي لها القدرة على مقاومة التغيرات المناخية، والأمراض.  

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