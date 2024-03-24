بايدن يتقدم على ترامب رغم تفوق الأخير في استطلاعات الرأي

تفوق الرئيس الأمريكي جو بايدن على سابقه دونالد ترامب، في طريقة جمع مبالغ التبرعات وإنفاقها بصورة صحيحة على الدعاية الانتخابية، وذلك على الرغم من تقدم ترامب على بايدن في استطلاعات الرأي في الشارع الأمريكي، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأوضحت التقارير أن حملة الرئيس بايدن دخلت شهر مارس مع توفر 71 مليون دولار نقدًا، وهو ما يزيد على ضعف ما يتمتع به الرئيس السابق دونالد ترامب.

فيما أنفقت حملة ترامب أكثر من 10 ملايين دولار على الرسوم القانونية خلال عام 2024، بسبب القضايا القانونية التي يواجهها.