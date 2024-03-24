اختتام فعاليات الرواق الأزهري في جنوب سيناء بندوة عن “حقوق ذوي الأرحام”

اختتمت فعاليات برنامج "الرواق الأزهرى للطفل والأسرة" ، التي نفذتها مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء بجنوب سيناء، واستضافها مركز شباب الساحل في العاصمة طور سيناء، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

يهدف برنامج الرواق الأزهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

وتضمنت فعاليات الختام ندوة للطلائع بعنوان “حقوق ذوي الأرحام”، أكد فيها الشيخ مروان احمد مروان أن الجميع يتسابق في شهر رمضان المبارك للأعمال الطيبة، وأن الحسنة بعشر أمثالها، موضحا أنه لابد أن يكون الهدف في العمل هو رضا الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن ذوي الأرحام هم أولى الناس بالمعروف، سواء كان قريبًا بالنسب أو بالرحم، أو بالسفر أوبالزمالة في العمل، وأن صلة الأرحام يحثنا عليها ديننا الحنيف في قوله تعالى: " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، منوها أن الإسلام حذر من قطيعة الرحم.

أقيمت الفعاليات تحت رعايه الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعه أحمد عبد العزيز وكيل المديرية .

وفي سياق آخر تابع محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و احمد مسعد وكيل المديرية تدريبات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات خماسي كرة القدم تحت شعار (١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم ) بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ .

في إطار الدور المجتمعي الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

يشار إلى ان مشروع "ألف بنت ألف حلم" ينفذ المشروع من خلال اقامة اللقاءات الرياضيه للفتيات في خماسي كرة القدم، كما تم انشاء 51 مركزا وتخريج عدد من المدربين الحاصلين على دورة "بريميير سكيلز".

من جانب آخر وضمن فعاليات ليالي رمضان التابعة لمديرية الشباب والرياضة نفذت إدارة الشباب بالمديرية ورشة عمل عن الأعمال الحرفية لأعضاء مركز شباب الساحل ضمن خطة نشاط الإدارة ، حيث استهدفت ورشة العمل التعرف على كل ما يتعلق بالحرف اليدوية ، من خلال المدربات بالتعلم النظري بالإضافة إلى التطبيق العملي، من أجل تعليم الفتيات حرفة يدوية تكون نواة لمشروع صغير يدر عائدا ماديا عليهن في المستقبل، وتضمنت الورشة تدريب الفتيات والشباب .

تهدف مثل هذه الورش إلى تمكين الفتيات اقتصادياً بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهن لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهن على اقتحام الأسواق الناشئة.

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