ساد مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي من البلاد، اليوم الأحد، طقس شتوي دافئ مع ونشاط خفيف للرياح العكسية الشمالية الغربية، وظهرت السحب الخفيفة على كافة الأنحاء بالمحافظة.

سجلت درجة الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات مئوية، ونشطت الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط وبلغت سرعتها 16 كم/ساعة، وسجلت نسبة الرطوبة 54٪، ولكن دون تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات الكسح حال حدوث ذلك.

طقس مطروح.. أجواء شتوية دافئة ورياح خفيفة

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