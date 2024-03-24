حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ردًا على القصف في "بعلبك"

في بيان صادر في فجر اليوم الأحد، أعلن حزب الله اللبناني استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في يوآف وثكنة كيلع بالجولان السوري المحتل.

وجاء في البيان "ردًا على قصف أحد المناطق في مدينة بعلبك، استهدفت المقاومة في تمام الساعة 1:10 من صباح يوم الأحد الموافق 24 مارس القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة".

وأشار الحزب في بيانه إلى أن عملية الاستهداف تمت باستخدام أكثر من 60 صاروخ من نوع "كاتيوشا".