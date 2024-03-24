مسلسل المعلم الحلقة 13| دياب يعرض بيع البيت على مصطفى شعبان والأخير يهدد عنتر

بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "المعلم" عودة مصطفى شعبان إلى سوق السمك كبيرة نفس بعد السرقة التي تعرض لها على يد رجال الجنتل الشخصية التي يجسدها الفنان "أحمد بدير" ويطلب توزيع بضاعة السمك على دار الأيتام.

وذهب عنتر إلى أحمد فؤاد سليم وفتوح أحمد ومصطفى شعبان، ليبلغهم أن ولاد الحرام حرقوا إحدى مراكب الريس غريب في السويس خاصة بعدما تعاون مع المعلم وأعطاه السمك، ليرد عليه المعلم قائلًا "حقي هجيبه وخاف من اللي يجيب حقه بدماغه ودراعه".

انتهت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "المعلم" بعرض 100 ألف جنيه على مصطفى شعبان مقابل بيع البيت، يشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسي، سلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومن إخراج مرقس عادل.