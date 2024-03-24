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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات بعد التعادل مع زد وديا

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، عقب مواجهة فريق زد الودية.

وكان الزمالك تعادل مع فريق زد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة  فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز أيمن مصطفى