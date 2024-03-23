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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السيطرة على حريق في مزرعة مانجو بالفيوم

الحريق
الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بأرض مزروعة بأشجار المانجو، بقرية منشأة دمو بدائرة مركز شرطة أول الفيوم، ما أدى لاحتراق أشجار مانجو مثمرة، دون وقوع  إصابات بشرية، وتم تحرر محضر بالواقعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم ، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بأرض زراعية بقرية منشاة دمو ، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق وإخماده.
وتبين من المعاينة الاوليه نشوب الحريق بأرض زراعية مساحتها 5  أفدنه منزرعة بأشجار المانجو، ملك المواطن "ممدوح .خ " و " خالد . ح "  وأسفر الحريق عن احتراق جميع شجرة المانجو.

بمناقشة مالكي المزرعة، رجحو احتمال إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة ولم يتهما أحدا أو يشتبها في الحريق جنائيًا.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

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