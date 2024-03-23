بالصور والفيديوهات.. محامون يعتدون على الصحفيين أثناء تغطية انتخابات النقابة

اعتدى عدد من المحامين، على الزملاء الصحفيين أثناء تأدية عملهم في تغطية العملية الانتخابية لنقابة المحامين لاختيار نقيب وأعضاء مجلس، بالسب والقذف والضرب ومحاولة تكسير كاميرات التصوير لدى المصورين الصحفيين، والتليفونات الشخصية لديهم.

وحرر الزملاء الصحفيون محضر رقم 1475 اداري قصر النيل بالتعدي بالضرب والسب والقذف وإتلاف هواتفهم الشخصية وكاميرات التصوير وهم

علاء سيد أحمد محرر البوابة نيوز.

محمد فوزي مسعد مصطفى: مصور صحفي بجريده الوطن

سامح سعد الدين عبد الغني :موقع القاهرة ٢٤

إيهاب حسين عبد الحميد. محرر القاهرة ٢٤

نادر محمد سليم .موقع الحرية.

أسامة علي عبد العال. جريدة المصري اليوم

قرشي حسن عبد الحفيظ موقع حكاية.

وسجلت وأظهرت الفيديوهات والصور اعتداء عددٍ من اعضاء نقابة المحامين على الزملاء واظهرت الفيديوهات والصور كل من المحامين المتهمين :

محمد إبراهيم الدسوقي

أحمد عبد الرؤوف محامي من الشرابية

وجاري البحث عن أسماء باقي المحامين المعتدين على الزملاء الصحفيين.