تعليم القاهرة تطفئ أنوارها للمشاركة في "ساعة الأرض"

تشارك مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

برعاية أيمن موسى مدير المديرية، في المبادرة العالمية" ساعة الأرض" لعام 2024 تحت شعار "معا نحو أكبر ساعة للأرض"

وذلك عن طريق إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية مساء اليوم من الساعة ٨:٣٠ الى ٩:٣٠ مساء .

وقال " موسى ": المشاركة بهذا اليوم تدفعنا إلى توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية الصحيحة للحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة آمنة ومستقبل مستدام تجاه " أهمية الطاقة وترشيد الاستهلاك" ومدى تأثيرها السلبى على كوكب الأرض وتغير المناخ ، الأمر الذى يؤدى إلى ظاهرة الإحتباس الحراري.

وأكد مدير التعليم بالقاهرة تنظيم لقاءات وندوات توعوية تثقيفية لطلاب وطالبات المدارس من خلال الإذاعة المدرسية ، كذلك تنظيم أنشطة ومسابقات وفعاليات طلابية للتعبير عن الإحتفال بهذا الحدث العالمى .

ساعة الأرض حدث سنوي بدأ في مدينة سيدني بأستراليا بمبادرة من الصندوق العالمى للطبيعة في عام 2007، واشتهرت بلحظة «إطفاء الأنوار»، فبادر أفراد من جميع أنحاء العالم بإطفاء أنوارهم لإظهار دعم رمزي لكوكب الأرض ولزيادة الوعي بالقضايا البيئية التي تؤثر عليه

واختير السبت الأخير من مارس لإقامة ساعة الأرض للتزامن مع موعد الاعتدال الربيعي وتساوى الليل والنهار وهو ما يضمن مشاركة معظم دول العالم فى وقت متقارب من الليل فى هذا الحدث.