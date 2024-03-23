موعد سحور واذان الفجر في 14 رمضان

يبحث المسلمون في كل مكان عن موعد السحور وأذان الفجر كل يوم لتناول الوجبة. وإيقاف تتناول الطعام وفقًا لـ "إمساكية شهر رمضان المعظم" لعام 1445 هجريًا الموافق 2024 ميلاديا، لمدينة القاهرة، ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت لذا نقدم لكم مواقيت السحور وصلاة الفجر اليوم.

يوم الاحد الموافق 24 مارس الموافق 14 رمضان

يبحث المسلمون في كل مكان عن موعد حسابات هيئة المساحة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت لذا نقدم لكم مواقيت السحور وصلاة الفجر اليوم الاحد.23 مارس الموافق 15رمضان,،سبكون موعد السحورا السحور 2:06 صباحا ،مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

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موعد أذان الفجر اليوم 14من رمضان الاحد 24 مارس 2024

موعد أذان الفجر يوم 13 رمضان 2024 في تمام الساعة 4:28 صباحا.



وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".