رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج سير العمل بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، حيث شهد خلالها جانباً من محاضرة علمية بالمركز، وذلك بمبني الخدمات بالحرم الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور محمد حشمت مدير المركز وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة و الهيكل الإداري بالمركز.

وخلال المحاضرة استمع النعماني لعرض أحد الطلاب بالفرقة الثانية ببرنامج الإحصاء والبرمجة بكلية العلوم عن كيفية عمل موقع إلكتروني، حيث أثني علي آداء الطالب، داعياً الطلاب بأهمية العمل علي رفع مهاراتهم وقدراتهم واكتساب الخبرات من خلال التعلم والتدريب.

وخلال زيارته للمركز تفقد الدكتور حسان النعماني وحدة البوابة الإلكترونية، واستعرض مع فريق العمل تطور البوابة الإلكترونية للجامعة، وايضاً مواقع الكليات المختلفة، والخدمات المقدمة من خلال الموقع لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الهيكل الإداري، كما تفقد وحدة المكتبة الرقمية واستعرض الخدمات المقدمة من فحص عنوان الرسائل الجامعية لمنتسبي جامعة سوهاج من الباحثين.

و ذكر الدكتور محمد حشمت ان رئيس الجامعة أطلع خلال الزيارة علي نظام الأمين الخاص بإدارة العهد والمخازن بالجامعه، وتم عرض البرنامج المخزون الدوائي لمستشفى الجامعة والذي يُحدث يومياً من خلال النظام، كما تفقد كلاً من وحده الدعم الفني للأنشطة الفاعلة داخل إدارات الجامعة المختلفة، ووحده MIS ووحده الخدمات الطلابية ووحده التدريب علي تكنولوجيا المعلومات، كما شهد جانباً من فعاليات اختبار تحول رقمي لمجموعة من الباحثين.