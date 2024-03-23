كأس عاصمة مصر.. محمد معروف حكما لمباراة كرواتيا وتونس

جرى اختيار الحكم الدولي المصري محمد معروف لقيادة مباراة منتخبي كرواتيا وتونس، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويعاون معروف المساعدان سامي هلهل وسمير جمال والحكم الرابع محمود ناجي، إلى جانب محمد عادل حكم الفيديو "VAR" ومساعده وائل فرحان.

من ناحية اخري أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه سعيد بالفوز الذي تحقق أمام نيوزيلندا و إسعاد الجماهير التي كانت حاضرة في حفل افتتاح استاد مصر بالعاصمة الإدارية وافتتاح بطولة كأس مصر ، وأنه بشكر الدولة المصرية على هذا الصرح والاستاد العظيم الذي يشرف الكرة المصرية .

أضاف حسام حسن أنه تمسك بالمشاركة في البطولة الحالية على الرغم من توليه المهمة قبلها بفترة قصيرة والهدف كان الاستعداد لمباريات شهر يونيو أمام بوركينا فاسو و غينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ ، و أيضا الانسجام وتعود اللاعبين على طرق اللعب ، مؤكدا أن مباراة نيوزيلندا كانت تجربة قوية حيث أن نيوزيلندا منتخب قوي و منظم ويلعب كرة أوروبية و يمتلك لاعبيه قدرات بدنية عالية ، ولكن لاعبو المنتخب كانوا رجال و ظهروا بمستوى جيد و نجحوا في تحقيق الفوز ، على الرغم من الفترة القصيرة لي مع اللاعبين في أول معسكر لي والقادم سيكون افضل .

وجه المدير الفني للمنتخب الشكر لجميع اللاعبين علي روحهم خلال اللقاء بداية من الاحتياطيين أو من كانوا خارج القائمة و الالتزام من اللاعبين الكبار المتواجدين علي الدكة وهذه هي الروح المطلوبة وأن الفوز يأتي من غرفة الملابس و الروح الموجودة بها .

اضاف حسام حسن أن مباراة النهائي ستكون قوية وصعبة وينتظر الفائز من منتخبي تونس و كرواتيا وبدأ التجهيز من الآن للمباراة النهائية ويلعب دائما للفوز وتحقيق نتائج ايجابية.



وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن هناك العديد من النجاحات تحققت خلال مباراة نيوزيلندا بعد الفوز بهدف وهي إسعاد الجماهير التي كانت موجودة بالاستاد ، إلى جانب أن التاريخ سيذكر هذا اللقاء خاصة أنه الأول علي ملعب مصر بالعاصمة الإدارية و هذا الصرح العظيم موجها الشكر للقائمين علي هذا الاستاد الكبير ، ومن المكاسب أيضا أنه أول فوز للجهاز في أول مهمة تحت قيادة حسام حسن.

أضاف إبراهيم حسن أن الجهاز الفني درس منتخب نيوزيلندا بشكل جيد وتم إيقاف خطورة لعبهم ونجح المنتخب المصري في الوصول أكثر من مرة لمرمى نيوزيلندا و لكن لم يحالفه التوفيق في إحراز أكثر من هدف ، و أنه سعيد بالروح الموجودة داخل الفريق و أنها ستكون سبب قوي في وصول المنتخب لكأس العالم ٢٠٢٦ و أمم أفريقيا و تحقيق آمال و طموحات الشعب المصري في بطولة الأمم.

أضاف إبراهيم حسن أن محمد هاني من اللاعبين الكبار و ظهر بمستوى رائع خلال مباراة نيوزيلندا وأنه بحكم خبرته وجه له بعض النصائح وهذا أمر طبيعي وهاني صاحب خبرة كبيرة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر و و القادم سيكون أفضل للجميع ، وتنتظرنا مواجهة قوية من الفائز من تونس و كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر .

تمنى مدير منتخب مصر الشفاء لامام عاشور وعودته سريعا للملاعب مؤكدا أنه من اللاعبين الكبار و المؤثرين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة .