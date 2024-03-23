فيلم "عقبالك ياقلبي" لشيرين دياب يشارك في مهرجان مالمو

اختير الفيلم القصير "عقبالك يا قلبي" للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو السينمائي الدولي.

فيلم "عقبال يا قلبي" من بطولة على الطيب وولاء الشريف وتأليف وإخراج شيرين مجدي دياب، وإنتاج Reflect Productions (محمد حلمي، شادي سلامة، وشيريهان أبو ليلة).

ويشارك في الدورة ١٤ من مهرجان مالمو للسينما العربية الذي يقام بمدينة مالمو بالسويد في الفترة ما بين 22 ل 28 أبريل 2024.

مهرجان مالمو للسينما العربية يستهدف عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، التي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنوياً آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.

فيلم عقبالك يا قلبي هو عمل روائي قصير تدور أحداثه حول عامل توصيل طلبات يؤدي عمله المعتاد، وبينما يقوم بتوصيل أحد الشحنات، تخرج الأمور فجأة عن السيطرة.

شيرين مجدي دياب مخرجة مصرية تخرجت من كلية الإعلام ثم التحقت بالدراسات الحرة في معهد السينما بقسم الإخراج، والتحقت بورشة المخرج الكبير علي بدرخان، ومن ثم بدأت العمل في مجال الإخراج كمساعد مخرج في مجال المسلسلات والإعلانات.

في عام 2014 التحقت شيرين بالعمل في أبوظبي كمساعد منتج فني، ثم عادت لمصر لتكمل مسيرة العمل كمنتج فني في عدة أعمال فنية، ويعد فيلم عقبالك يا قلبي هو فيلمها القصير الأول.