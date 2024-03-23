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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اليمن بعلن تضامنه مع روسيا بعد هجوم موسكو

هجوم موسكو
هجوم موسكو
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أدان اليمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء والأطفال.
ووجه اليمن دعوتها للمجتمع الدولي، مشيرًة إلى أن  أهمية العمل بشكل موحد لمحاربة ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا ولأسر الضحايا فى المصاب الأليم الذى ألم بهم، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأدان اليمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء والأطفال. وفق وكالة أنباء"سبأ".

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف الحكومة وتضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة حكومة وشعبًا، معربة عن رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي ولا يمكن تبريرها.
 

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