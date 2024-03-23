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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

14 دولة تؤكد المشاركة في البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي للجودو
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تلقى مسئولو الاتحاد الأفريقي للجودو حتى الآن، موافقة 14 دولة على المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل المقبل في القاهرة.

ووصل عدد المنتخبات المشاركة إلى 14 منتخبا، بإجمالي 42 لاعب و32 لاعبة، ومن المنتظر أن يرتفع عدد المشاركين بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وأنهى المنتخب الوطني للجودو مؤخرا مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأفريقية محققا 9 ميداليات، بعناصر منتخب الشباب والناشئين، وهو ما يعد إنجازا لاتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي.

وشارك منتخب الجودو في دورة الألعاب الأفريقية بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مرحلة الشباب، من أجل إكسابهم الخبرات اللازمة، وأيضا لانشغال المنتخب الأول بالمشاركة في البطولات.

الاتحاد الافريقي للجودو البطولة الإفريقية أولمبياد باريس