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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الثلاثاء.. عرض أولى حلقات "بدون سابق إنذار"

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار
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تستعد قناة “دي إم سي” لطرح مسلسل الدراما القصير “بدون سابق إنذار” من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، والمقرر عرضه يوم الثلاثاء المقبل.

يعرض المسلسل عبر قناة “دي إم سي” العامة في 6:15 مساءً، فيما يعرض على قناة “دي إم سي دراما” في 8:00 مساءً. 

والمسلسل بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي ومن إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول (ماجد) و(ليلى)، اللذين ينتظران قدوم مولودهما الأول، لتكتشف والدته بمحض الصدفة إصابته بمرض السرطان لتبدأ رحلتها معه في العلاج وتتوالى الاحداث والصراعات.

بدون سابق إنذار اسر ياسين