طارق الشناوي ينتقد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق لمطالبته بإيقاف أشغال شقة

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي عن استيائه من مطالبة رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق بإيقاف عرض مسلسل أشغال شقة الذي وصفه بفاكهة رمضان بحجة انه يسىء لمهنة الطبيب الشرعى.

وانتقد الشناوي طلب رئيس مصلحة الطب الشرعي بإيقاف عرض العمل مشيرا إلى انه يريد محاكمة مسلسل خيالى كوميدي واقعيا.

وطالب الشناوى من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك رئيس مصلحة الطب الشرعي ان يترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وكتب قائلا

رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق

يطالب بإيقاف عرض فاكهة رمضان مسلسل ( أشغال شقة)

بحجة متكررة انه يسيء لمهنة الطبيب الشرعي ويريد محاكمة المسلسل الخيالي الكوميدي واقعيا ليست أول مرة وأيضا ليست الأخيرة غالبا ما يغضب ابناء كل مهنة او الحرفة ويطالبون بأشد انواع العقاب

وهي ايقاف العرض

متى ندرك الخط الفاصل بين الحياة والواقع

ونكف عن التلويح بسلاح المصادرة .

هشام ماجد يؤدي دور الطبيب الشرعي ولا يعبر عن كل الاطباء الشرعيين ماذا لو اعترضت نقابة المذيعين علي اسماء جلال التي تؤدي دور المذيعة في المسلسل بحجة انها تسيء للمذيعات،

اتمني ان يدرك استاذ الطب الشرعي الغارق بين الحقبة والتمثيل ويترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

مسلسل أشغال شقة يذاع يوميًا الساعة 9 مساءً على قناة MBC مصر، والإعادة الساعة 12 مساءً، وتدور أحداثه حول الطبيب الشرعي حمدي، الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، الذي ينجب طفلين توأمين بعد فترة من زواجه من المذيعة «ياسمين» وهي الفنانة أسماء جلال، ويقرر الزوجان الاستعانة بـ«مديرة منزل» لرعاية طفليهما، لكن رحلة البحث عن شغالة مناسبة مغامرة مليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات طوال الأحداث.

المسلسل بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، ومصطفى غريب، وإخراج معتز التوني