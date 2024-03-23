كولر يتسلم تقريرا من طبيب الأهلي عن المصابين الخمسة قبل مران اليوم

يتسلّم مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، تقريراً قبل مران اليوم السبت، من الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق عن حالة المصابين وموقفهم من رحلة تنزانيا المرتقبة التى سيخوض فيها الفريق مباراة سيمبا يوم 29 مارس الجاري فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويتطلع فيها الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل.

ويستفسر كولر من طبيب الفريق عن حالة الخماسي المُصاب بالفريق وهم: "حسين الشحات وياسر إبراهيم ووسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو ومحمد الشناوي"، وتأكد غياب الشناوي وياسر إبراهيم، فيما تبدو حظوظ وسام أبو علي والشحات قوية فى الظهور مع المارد الأحمر أمام سيمبا بتنزانيا، ومازال موقف كريستو غامضاً و سيتحدد خلال جلسة اليوم.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على السفر يوم 27 مارس الجاري إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 29 الشهر ذاته في في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في الثامنة من مساء يوم 29 مارس بتوقيت القاهرة، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل في العاشرة مساءً بإستاد القاهرة.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائى دوري أبطال افريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزانى وعلي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس احمد امتياز.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.