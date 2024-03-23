بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل والقاهرة تسجل 22 درجة مئوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال هذه الأيام انخفاضا في قيم درجات الحرارة في فترة النهار والليل وهذا الانخفاض متوقع أن يستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة ستسجل 22 درجة مئوية وهو أقل من المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين، والصغرى تتراوح ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية.

وتابعت، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية ستختلف تمامًا وتصبح كتلًا هوائية شمالية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، موضحة أن الإحساس بالطقس خلال فترة النهار، سيكون مائلًا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية، وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية سنشعر فيها بالبرودة بشكل أكبر لأن قيم درجات الحرارة فيها أقل من المحافظات الداخلية.

وأردفت، أن الشبورة المائية ظهرت صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ولكنها خفيفة تتلاشى مع أشعة الشمس.