ضبط المتهم بقتل طليق ابنته في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مسن المتهم بقتل طليق ابنته طعنا بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مقتل شخص طعنا بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة كهربائي وبه آثار طعن بالعين اليسرى، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وطليقته وأثناء محاولته التعدي عليها بسكين تدخل والدها للدفاع عنا فغرز السكين بالخطأ في عين المجني عليه أرداه قتيلا جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.