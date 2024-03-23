ads
السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو

حريق مول تجاري في
حريق مول تجاري في موسكو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي على مول تجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

وأكدت الرابطة على موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب والتطرف بمختلف صوره، وأسبابه، كما تقدمت الرابطة بخالص العزاء والمواساة للضحايا والمصابين، ولعموم الشعب الروسي.

يذكر أنه، مساء أمس الجمعة، شهدت العاصمة الروسية موسكو هجوم إرهابي على المركز التجاري " كروكس سيتي هول " بضواحي العاصمة الروسية، نتج عن تلك الهجوم عشرات القتلى والمصابين، وأوضحت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، أن التفجير الأرهابي في المول التجاري، أسفر عن سقوط  عدد كبير من الضحايا والمصابين.

رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي ضواحي موسكو