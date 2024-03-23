رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي على مول تجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

وأكدت الرابطة على موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب والتطرف بمختلف صوره، وأسبابه، كما تقدمت الرابطة بخالص العزاء والمواساة للضحايا والمصابين، ولعموم الشعب الروسي.

يذكر أنه، مساء أمس الجمعة، شهدت العاصمة الروسية موسكو هجوم إرهابي على المركز التجاري " كروكس سيتي هول " بضواحي العاصمة الروسية، نتج عن تلك الهجوم عشرات القتلى والمصابين، وأوضحت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، أن التفجير الأرهابي في المول التجاري، أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.