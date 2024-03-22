مصطفي محمد يتقدم لمنتخب مصر بهدف أمام نيوزلندا

تقدم منتخب مصر عن نظيره نيوزلندا بهدف للاشيء فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين علي استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

احرز هدف مصر مصطفي محمد من ضربة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الأول.



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب نيوزيلندا في المباراة المقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية وجاء كالتالي:

محمد أبو جبل

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

محمد هاني

محمد حمدي

مروان عطية

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد.



الاحتياطي:

أحمد رمضان بيكهام

اكرم توفيق

حمدي فتحي

احمد حجازي

محمد شريف

محمد شكري

مصطفي شلبي

أحمد عاطف

مصطفي فتحي

أحمد نبيل كوكا

المهدي سليمان

محمد الشامي.