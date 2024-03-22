بسمة وهبة : "أنتِ مخاوية؟".. وليلى عبداللطيف ترد: "عيب أنتي متعلمة يا مدام"

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّها يمكنها التوقع بكل ما يخص الناس بصرف النظر عن كونهم مشهورين أم لا.



وأضافت ليلى في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "أما بالنسبة للجن وإني مخاوية، فأنا بقول إني مش مخاوية ومفيش حاجة اسمها الجن، أنا أتنبأ بالزواج وغيرها من الأمور، والجن لا يعلم الغيب حتى يتنبأ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله".



وتابعت: "توقعت بقتل قائد فاجنر وهروب رئيس سيرلانكا، ولماذا لم يقل الجن لي إن ترامب سيربح بينما قلت أنا إن كلينتون سيربح.. والله عيب، نعيش في عصر غابة وقذارة، وأقول إن الإنس والجن إن اجتمعوا لن يعرفوا ما عندي ومن يعرف هو رب العالمين فقط الذي يحاسبني فقط وليس العبد".



وواصلت: "لو في جن هقوله تعالى اديني أرقام اليانصيب واللوتو ورقم خزنة مدام بسمة، عيب يا بسمة أنتِ إنسانة متعلمة".

