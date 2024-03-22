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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف: أقدم استشارات لشخصيات سياسية كبرى

خبيرة الأبراج ليلى
خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف
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قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّها تقدم استشارات لشخصيات كبرى في عالم السياسة، موضحةً: "لما شخصية كبيرة تقولي تعالى عيب أقوله أنا هاجي بس عاوزة كذا وكذا، لأني لي الشرف أروح أقابل هذه الشخصية".
وأضافت ليلى في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "لما بقعد مع الشخصيات دي إن شاء الله تديني دولار أو ألف دولار بقبل، ده رزق وجالي.. أنا أرضى بما أحصل عليه ولا أشترط، أي أنني أحصل على مقابل غير مشروط". 
وتابعت، أنها أطلقت تطبيقا تتلقى عليه سؤالين بـ300 دولار في الشهر، وذلك للأشخاص الذين لا يريدون التحدث عبر الهواتف، مشيرةً إلى أنّها خصصت خدمة أخرى للاستشارات الفورية عبر الاتصال، وهناك خدمة للاتصال بالتليفون فيديو.  

خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف الإعلامية بسمة وهبة العرافة