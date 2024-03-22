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الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سيدات الطائرة يقلبن الطاولة على كينيا ويتأهلن لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

منتخب الطائرة سيدات
منتخب الطائرة سيدات
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تمكن منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات من التأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

ونجح المنتخب في التأهل للدور النهائي بعد الفوز على كينيا في نصف النهائي بنتيجة 3/2 في مباراة مثيرة شهدت تقدم كينيا بنتيجة 2/0 قبل أن يعود الفراعنة ويقلب الطاولة ويتمكن من الفوز والتأهل بنتيجة 3/2.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/23
25/19
17/25 
24/26
15/13

وينتظر منتخب السيدات في الدور النهائي، الفائز من لقاء تونس وغانا الذي يقام بعد قليل في نصف النهائي الآخر.

وتأهل منتخب  السيدات لنصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 3/0، فيما تأهل كينيا على حساب جامبيا بالنتيجة ذاتها.


وتضم قائمة منتخب السيدات: دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقي مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار  مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

شوقي مريم دورة الألعاب الأفريقية قائمة منتخب السيدات