مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس أثناء لهوها بالجيزة

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بعد اختلال توازنها بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط طفلة من علو بمنطقة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة 6 سنوات وسط بركة دماء، وبسؤال جدتها أفادت بسقوط الطفلة من الطابق السادس عقب اختلال توازنها أثناء لهوها ولم تشتبه في وفاتها جنائياً، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.