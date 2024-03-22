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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظة شمال سيناء تعلن تعريفة المواصلات الجديدة بعد ارتفاع أسعار الوقود

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء تعلن تعريفة المواصلات الجديدة بعد ارتفاع ا
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أعلنت محافظة شمال سيناء  في بيان رسمي لها اليوم الجمعة عن  تعريفة الركوب للسيرفيس الداخلي والتنقل بين المحافظات بعد زيادة أسعار الوقود أمس.

وأكد بيان المحافظة الرسمي،  ارتفاع تسعيرة الركوب للسرفيس الداخلي، حيث زادت تسعيرة ميدان البلدية البحر من 2.75 إلى 3 جنيهات بنسبة زيادة 8.2‎%‎، أما من ميدان البلدية إلى جامعة سيناء 7 جنيهات بزيادة بلغت 27.5.

وزادت تعريفة ركوب سيارات المخصوص داخل المدينة بنسبة تراوحت ما بين 16 ‎%‎ إلى 20 ‎%‎ أما نسبة الزيادة بين المدن داخل محافظة شمال سيناء، زادت بنسبة تراوحت ما بين 14.2 ‎%‎ إلى 16.6 ‎%‎.

بينما ارتفعت اسعار تعريفة الركوب الخاصة بالتنقل مابين المحافظات ومحافظة شمال سيناء وسيعلن عنها اليوم لاحقا.

 

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