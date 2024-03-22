مدير الدعوة ببني سويف في خطبة الجمعة: رمضان شهر القرآن والذكر والعبادات

الجمعة 22/مارس/2024 - 02:48 م

أكد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ببني سويف، أن شهر رمضان المبارك شهر الانتصارات والعزة والكرامة،مشيرًا إلى أهم أيام العزة والشرف في تاريخنا الحديث هو يوم العاشر من رمضان( 1393ه/1973م)، حينما وفق المولى عزوجل قواتنا المسلحة المصرية لتحقيق النصر والعزة والكرامة وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وكان شعار الجندي المصري " الله أكبر الله أكبر" مع الصيام والقيام والقرآن والدعاء الصادق

جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف،بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، فضيلة الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس المدينة، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد، حيث ألقى الخطبة وأمّ المصلين مدير الدعوة فضيلة الشيخ سعيد سيد عبد الواحد.

تناولت الخطبة موضوع" رمضان شهر الانتصارات" أشار فيها خطيب الجمعة إلى أن المولى عزوجل اختص الشهر المبارك بالعديد من الفضائل،فكما أنه شهر العبادة والقرآن والصيام والقيام والذكر والانتصار على النفس،فهو أيضا شهر العزة والكرامة والجهاد والدفاع عن الأرض والدين، لافتا إلى أن الشهر الفضيل قد شهد معارك وحروب فاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية والحفاظ على الكرامة والأرض،مثل يوم بدر وفتح مكة وعين جالوت وغيرها من الأحداث الهامة التي وقعت في الشهر الكريم وصولا إلى انتصار العاشر من رمضان في عصرنا الحديث.