الرئاسة الفلسطينية تدين قرار مصادرة إسرائيل أراض بغور الأردن

أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة أن استيلاء إسرائيل على 8 آلاف دونم في غور الأردن يشكل تحدًا للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، اللذين يدينان الاستيطان.

هذا جاء بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش وافق على مصادرة تلك الأراضي واعتبارها ممتلكات للدولة.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر سبتمبر 2019 عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية في حرب يونيو عام 1967، بالإضافة إلى احتلال القدس الشرقية ومرتفعات الجولان



