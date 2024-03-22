السيسي يصل مسجد المشير لأداء صلاة الجمعة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوى بمنطقة التجمع الخامس لأداء صلاة الجمعة.

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح صلاة الجمعة بمسجد المشير بالتجمع الخامس بمناسبة ذكري العاشر من رمضان.



في السياق حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة وهنأ الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، موجهاً التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مؤكداً تقدير الشعب المصري للجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى رجال القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان والتى ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء ، معرباً عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه .

ووجه السيسى التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن مؤكداً أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء ، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها .

وأعرب الرئيس عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى كافة ربوع الوطن ودعم ركائز الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات والتحديات الراهنة .

