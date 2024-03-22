ضيوف شرف دراما رمضان.. نجوم يضفون روحًا مختلفة بجانب الأبطال الأساسيين

حل عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في مسلسلات المارثون الرمضاني 2024، مما أسهم ظهورهم في إثراء العمل الفني، حيث تتنوع الأعمال المقدمة هذا العام ما بين الكوميديا، والفنتازيا، والدراما الاجتماعية، والأسطورية، والتاريخية، والخيالية، والشعبية، والتشويق، والإثارة، وهو ما أعتاد عليه المشاهد المصري والعربي كل عام.

وفي السطور التالية تستعرض «البوابة نيوز» أبرز نجوم الفن الذين ظهروا كضيوف شرف في دراما رمضان لهذا العام.

فتوح أحمد في «المداح ج4»

يحل الفنان فتوح أحمد ضيف شرف في مسلسل «المداح ج4» في دور الشيخ ضرغام، والذي تدور أحداثه في إطار رعب وعالم الجن.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: حمادة هلال، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، دياب، مي سليم، دنيا عبدالعزيز، سهر الصايغ، صفاء جلال، رشدي الشامي، حمزة العيلي، تامر شلتوت، محسن محيي الدين، وآخرون، ومن تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

الفنان فتوح أحمد

محمود عبدالمغنى في «صيد العقارب»

يظهر الفنان محمود عبدالمغني ضيف شرف في مسلسل «صيد العقارب»، والعمل من بطولة كل من: غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد ماهر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، أحمد الشامي، مي القاضي، مجدي بدر، محمد علاء، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

أنعام سالوسة وإيمان السيد ومي كساب وانتصار ونهى عابدين ورحمة أحمد في «أشغال شقة»

تحل الفنانات أنعام سالوسة، وإيمان السيد، ومي كساب، وإنتصار، ونهى عابدين، ورحمة أحمد، وريم خوري، ضيوف شرف في المسلسل الكوميدي «أشغال شقة».

ويشارك في بطولة العمل الفنانين: هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، عبدالمنعم رياض، ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

الفنانة انتصار

رشوان توفيق وأيتن عامر وهنادي مهنى في «جودر»

يشهد مسلسل «جودر» ظهور الفنانة هنادي مهنا في العمل كضيفة شرف، حيث تظهر بدور «عروس البحر»، والفنانة آيتن عامر في دور «فاطمة»، وأيضا الفنان رشوان توفيق.

تدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي ممزوج بالخيال عن حكايات ألف ليلة وليلة، والعمل من بطولة الفنانين: ياسر جلال، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ونور، وتارا عماد، عبدالعزيز مخيون، سامي مغاوري، فتوح أحمد، أحمد ماهر، أحمد بدير، أحمد فتحي، رشوان توفيق، محمود البزاوي، عايدة رياض، وآخرون، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

أمينة خليل وشيماء سيف ورمزي وثروت وحسني والليثي في «الكبير ج 8»

يستحوذ المسلسل الكوميدي «الكبير ج8» على نصيب الأسد في ضيوف الشرف، فتحل الفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية كزوجة «جوني»، والفنانة شيماء سيف في شخصية كرتونية شريرة، وأيضا الفنانين: عمرو رمزي، محمد ثروت، أكرم حسني، محمود الليثي.

والعمل من بطولة الفنانين: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، حسين أبو الحجاج، حاتم صلاح، مصطفى غريب، والطفل عبدالرحمن طه، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.

الفنانة أمينة خليل

كريم فهمي وأحمد أمين في «بابا جه»

يحل الفنان كريم فهمي ضيف شرف في المسلسل الكوميدي «بابا جه»، بالإضافة إلى الفنانين: أحمد أمين، بسنت شوقي، محمد كيلاني، عمرو وهبة.

يشارك في بطولة العمل كل من: أكرم حسني، محمود البزاوي، ياسر الطوبجي، نسرين أمين، سما إبراهيم، لافينيا نادر، محمد أوتاكا، فريال يوسف، ياسمين رحمي، سامي مغاوري، والطفلين سليم مصطفى، هنا زهران، ومن تأليف وائل حمدي، محمد إسماعيل أمين، وإخراج خالد مرعي.

صلاح عبدالله في «خالد نور وولده خالد»

يظهر الفنان صلاح عبدالله ضيف شرف في مسلسل «خالد نور وولده خالد»، والذي تدور أحداثه إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية، والعمل من بطولة الفنانين: كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، شريف رمزي، حمزة العيلي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ومن تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج محمد أمين.

الفنان صلاح عبدالله

محمد رجب في «الحشاشين»

يحل كلا من الفنان محمد رجب ضيف شرف في مسلسل «الحشاشين»، وكذلك الفنانة ركين سعد، ويشارك في بطولته: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، أمينة خليل، ميمي جمال، ياسر علي ماهر، نضال الشافعي، عابد عنابي، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

الفنان محمد رجب

خالد عليش وفراس سعيد ومحمد سليمان في «فراولة»

وأخيرًا يظهر الفنانين خالد عليش، وفراس سعيد، محمد سليمان ضيوف شرف المسلسل الكوميدي «فراولة» الذي يعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، ومن بطولة كل من: نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، حجاج عبدالعظيم، صدقي صخر، لبنى ونس، إيمان السيد، عزت زين، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمد علي.